В центре Петербурга появятся «безрогие» троллейбусы

Правительство Санкт-Петербурга планирует запустить на двух маршрутах в центре города «безрогие» троллейбусы с увеличенным автономным ходом, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Горэлектротранс». Новая техника может выйти на улицы к закрытию станции метро «Ладожская» на длительный ремонт.

Сейчас проект рассматривают в Смольном. Планируется, что троллейбусы выйдут на маршруты № 1 и № 22, идущие через мост Александра Невского. Всего на линии будут работать 40 единиц такой техники. Троллейбусы будут ездить по совмещенной с трамвайной и автобусной выделенной полосе.

Напомним, станцию метро «Ладожская» планируется закрыть на ремонт в феврале 2023 года. Конкурс с начальной ценой 2,35 млрд рублей был объявлен в ноябре, но по его итогу найти подрядчика городу не удалось. По первоначальным планам, работы должны были длиться 11 месяцев и с окончанием 16 января 2024 года.

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