Из-за обстрела хутора в Курской области повреждены два дома — губернатор Роман Старовойт

ВСУ обстреляли хутор Кучеров Беловского района Курской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Предварительно зафиксировано шесть прилетов. В двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы»,— отметил глава региона.

С февраля приграничные территории Курской области регулярно подвергаются обстрелам. Власти обнародовали информацию о гибели более 150 участников СВО из регионов Черноземья и более 20 мирных жителей. С апреля в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова