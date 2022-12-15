Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банкоматы «Тинькофф» начали принимать юани

Клиенты «Тинькофф» смогут использовать банкоматы кредитной организации для приема наличных юаней. Сейчас внести китайскую валюту можно будет в части банкоматов, в будущем это количество планируют увеличить в зависимости от спроса. В сообщении компании говорится, что решение принято на фоне возрастающего спроса клиентов на операции с валютой.

При этом в пресс-релизе не сказано, можно ли снять юани в банкоматах. Как следует из информации на сайте банка, ранее эта опция его клиентам также была недоступна.

«Тинькофф» запустил вклады в юанях 1 сентября. В компании сообщали о намерении расширять возможности использования альтернативной валюты. По данным Банка России на начало декабря, с начала года россияне приобрели юаней на 140 млрд руб.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...