Банкоматы «Тинькофф» начали принимать юани

Клиенты «Тинькофф» смогут использовать банкоматы кредитной организации для приема наличных юаней. Сейчас внести китайскую валюту можно будет в части банкоматов, в будущем это количество планируют увеличить в зависимости от спроса. В сообщении компании говорится, что решение принято на фоне возрастающего спроса клиентов на операции с валютой.

При этом в пресс-релизе не сказано, можно ли снять юани в банкоматах. Как следует из информации на сайте банка, ранее эта опция его клиентам также была недоступна.

«Тинькофф» запустил вклады в юанях 1 сентября. В компании сообщали о намерении расширять возможности использования альтернативной валюты. По данным Банка России на начало декабря, с начала года россияне приобрели юаней на 140 млрд руб.

Лусине Баласян