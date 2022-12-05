На СвЖД в ноябре перевозки пассажиров выросли почти на 29%

В ноябре 2022 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 2,2 млн пассажиров, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, это на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении отправлено 1,6 млн пассажиров (рост на 27,7%), в дальнем следовании — 0,6 млн (32,3%).

За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 26,7 млн пассажиров (на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года).

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в ноябре 2022 года перевезено 92,1 млн пассажиров (рост на 15,2%), за 11 месяцев — 1,04 млрд пассажиров (7,9%).

Напомним, 1 декабря СвЖД провела презентацию новых маршрутов: ускоренного пригородного поезда «Орлан», который будет курсировать из Екатеринбурга до Верхней Пышмы и обратно, туристического ретропоезда «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург — Шувакиш — Верхняя Пышма Музей и скорого поезда №55/56 сообщением Екатеринбург — Москва.

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Алексей Буров