Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии количество жалоб предпринимателей бизнес-омбудсмену снизилось в два раза

В текущем году к уполномоченному по правам предпринимателей республики обратились 297 бизнесменов, что на 240 меньше, чем годом ранее. 30% обращений связаны с вопросами земельно-имущественных отношений, еще 18% — с судебно-правоохранительной сферой. По теме налогов и госзакупок — по 5% жалоб, сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы аппарата в 2022 году ушедший на днях в отставку бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин (его кресло заняла Ирина Абрамова).

«Больная тема, особенно уфимских предпринимателей, нестационарная торговля, а именно массовый снос киосков и павильонов. У предпринимателей были заключены срочные договоры аренды земельных участков. По истечении срока, договоры продлены на тех же условиях на неопределенный срок. Сейчас же предприниматели получают предписания от администрации о демонтаже НТО. По данным обращениям ведется работа, направлены запросы в прокуратуру», — отметил Флюр Асадуллин.

Также в этом году стало больше жалоб на необоснованное уголовное преследование — 53% от общего количества жалоб на действия правоохранительных органов, что на 22% больше, чем в 2021 году, отметил экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей. «Уголовные дела возбуждаются явно при наличии гражданско-правовых отношений, расследуются годами, арестовывается имущество, расчетные счета. Все это время предприниматель вынужден ходить на следственные действия», — сказал он.

За текущий год аппаратом уполномоченного было направлено 329 запросов в госорганы, внесено 23 предложения об изменениях нормативно-правовых актов, девять из них приняты. Также подано 140 ходатайств о привлечении к ответственности должностных лиц, по 39 из них приняты меры прокурорского реагирования.

По словам Флюра Асадуллина, в текущем году аппарат уполномоченного по правам предпринимателей оперативно реагировал на острые проблемы бизнесменов, в том числе по пожару в торговом центре «Меркурий», доступу к нестационарным торговым объектам в районе реконструируемой улицы Пугачева и внесения изменений в закон о рекламе. Согласно поправкам планировалось создание единого рекламного оператора.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...