В Башкирии количество жалоб предпринимателей бизнес-омбудсмену снизилось в два раза

В текущем году к уполномоченному по правам предпринимателей республики обратились 297 бизнесменов, что на 240 меньше, чем годом ранее. 30% обращений связаны с вопросами земельно-имущественных отношений, еще 18% — с судебно-правоохранительной сферой. По теме налогов и госзакупок — по 5% жалоб, сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы аппарата в 2022 году ушедший на днях в отставку бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин (его кресло заняла Ирина Абрамова).

«Больная тема, особенно уфимских предпринимателей, нестационарная торговля, а именно массовый снос киосков и павильонов. У предпринимателей были заключены срочные договоры аренды земельных участков. По истечении срока, договоры продлены на тех же условиях на неопределенный срок. Сейчас же предприниматели получают предписания от администрации о демонтаже НТО. По данным обращениям ведется работа, направлены запросы в прокуратуру», — отметил Флюр Асадуллин.

Также в этом году стало больше жалоб на необоснованное уголовное преследование — 53% от общего количества жалоб на действия правоохранительных органов, что на 22% больше, чем в 2021 году, отметил экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей. «Уголовные дела возбуждаются явно при наличии гражданско-правовых отношений, расследуются годами, арестовывается имущество, расчетные счета. Все это время предприниматель вынужден ходить на следственные действия», — сказал он.

За текущий год аппаратом уполномоченного было направлено 329 запросов в госорганы, внесено 23 предложения об изменениях нормативно-правовых актов, девять из них приняты. Также подано 140 ходатайств о привлечении к ответственности должностных лиц, по 39 из них приняты меры прокурорского реагирования.

По словам Флюра Асадуллина, в текущем году аппарат уполномоченного по правам предпринимателей оперативно реагировал на острые проблемы бизнесменов, в том числе по пожару в торговом центре «Меркурий», доступу к нестационарным торговым объектам в районе реконструируемой улицы Пугачева и внесения изменений в закон о рекламе. Согласно поправкам планировалось создание единого рекламного оператора.