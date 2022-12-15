Ирина Абрамова назначена уполномоченным по защите прав предпринимателей в Башкирии

Депутаты Курултая Башкирии проголосовали на назначение Ирины Абрамовой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей республики. В своем выступлении она отметила, что ее назначение происходит в переломный для бизнеса период — реформы контрольно-надзорной деятельности.

По словам Ирины Абрамовой, самое большое количество жалоб от предпринимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности приходится на муниципальный контроль в сфере благоустройства. «Когда административные комиссии муниципалитетов штрафуют предпринимателей за неубранную урну в снег», налагают штрафы без надлежащего уведомления юрлица, подчеркнула госпожа Абрамова.

Предыдущий бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Влада Шипилова

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