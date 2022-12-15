Петербургский производитель растительной еды планирует открыть собственную сеть кофеен

Петербургский производитель продуктов питания из растительного сырья Velle планирует открыть собственную сеть кофеен под брендом Velle Coffee, выяснил «Ъ». Соответствующая товарная марка заявлена на регистрацию в Роспатенте ООО «Кофе Дринкс», учрежденной гендиректором Velle Артуром Сираканяном и ресторатором Владиславом Романовским.

В самой Velle информацию об открытии сети не комментировали. Эксперты на рынке питания высказали мнение, что кофейни с упором на напитки на растительном молоке в новых условиях могут быть востребованы, однако лишь в узких географических рамках, поскольку потенциальные потребители таких продуктов сосредоточены в Петербурге и Москве.

Velle основана в 2004 году создателем брендов порошковых напитков Invite и каш «Быстров» Сергеем Выходцевым, в марте 2020 года перешла под контроль кипрской Onyx Stone Holdings Ltd. В основном портфеле компании в настоящий момент находятся заменители молочных продуктов на растительной основе, в том числе напитки из овса, миндаля, кокоса.

Подробнее читайте в материале «Молоко прорастает в кофе».

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