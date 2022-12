Молоко прорастает в кофе

Снижение продаж растительных аналогов молока вынуждает их производителей искать новые каналы сбыта. Так, гендиректор Velle Артур Сираканян в партнерстве с ресторатором Владиславом Романовским может открыть сеть кофеен Velle Coffee. Эксперты с опаской относятся к открытию кофеен из-за высокой конкуренции. Кроме того, формат может не подойти регионам: потенциальная аудитория заведения, где готовят кофе только с растительными аналогами молока, есть лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

Гендиректор производителя растительных продуктов под брендом Velle Артур Сираканян и ресторатор Владислав Романовский учредили ООО «Кофе Дринкс», следует из ЕГРЮЛ. В ноябре «Кофе Дринкс» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Velle Coffee. Компания вероятно создана для развития сети кофеен в качестве нового канала сбыта продукции Velle, говорит собеседник “Ъ” на рынке общепита. В Velle комментарий не предоставили. Господа Сираканян и Романовский на вопросы “Ъ” не ответили.

Владислав Романовский ранее участвовал в одном из ресторанных проектов совладельца Crocus Group Эмина Агаларова. Он также, по данным Kartoteka.ru, выступает учредителем ООО «Рестпро».

Velle основана в 2004 году создателем брендов порошковых напитков Invite и каш «Быстров» Сергеем Выходцевым. Производство находится под Санкт-Петербургом. В марте 2020 года Velle перешла под контроль кипрской Onyx Stone Holdings Ltd., среди владельцев которой был Артур Сираканян. Сейчас компания ориентирована на выпуск заменителей молочных продуктов на растительной основе, в том числе напитков из овса, миндаля, кокоса. Под брендом Velle, в частности, производятся растительные напитки из пяти наименований.

Рынок растительных аналогов молока в этом году столкнулся со снижением потребительского спроса. Его продажи в январе—ноябре, по оценкам NielsenIQ, в натуральном выражении сократились на 3,2% год к году, в денежном выражении — на 1%. По итогам 2021 года продажи растительных напитков, напротив, выросли на 19,6% в натуральном выражении и на 17% в деньгах. По словам совладельца Greenwise Артема Пономарева, текущая коррекция связана с уходом с рынка популярных зарубежных наименований и сокращением их поставок. Так, Danone в апреле сообщила о прекращении импорта в Россию растительных напитков Alpro, хотя внутри страны их производство продолжилось. Дополнительными факторами эксперт считает нарушение логистических цепочек и увеличение стоимости упаковки.

Господин Пономарев не исключает, что новые кофейни на рынке будут востребованы: «Velle одним из первых начал развивать категорию растительных напитков, ориентируясь на широкий круг потребителей». Основатель One Group (сети кофеен One Price Coffee и Coffee In) Сергей Румянцев предполагает, что именно стремление популяризовать бренд может быть основной мотивацией для запуска Velle Coffee. Дополнительный доход от сбыта напитков в кофейнях будет на втором месте, считает он. Эксперт предполагает, что заведения будут работать в верхнем диапазоне среднего ценового сегмента, так как напитки Velle стоят дороже некоторых российских конкурентов.

Именно потенциально высокая стоимость продукции, по мнению господина Румянцева, может быть слабым местом концепции. «В дорогих кофейнях меньше чеков и меньше валовая прибыль, а потребители начинают привыкать, что хороший кофе может быть и в недорогих заведениях»,— отмечает он. Хотя эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что интерес инвесторов к открытию кофеен сейчас в целом ограничен: этот сегмент рынка стал очень конкурентным, а формат заведений с меню только с растительными заменителями молока достаточно узкий. По ее мнению, потенциальные покупатели есть только в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах интерес ограничен. «Одновременно кофе с альтернативным молоком можно купить в любой обычной кофейне»,— указывает она.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова