ЕЦБ повысил базовую ставку до 2,5%

ЕЦБ четвертый раз подряд повысил базовую ставку — на 50 базовых пунктов, до 2,5%. Ставки по депозитам и по краткосрочным кредитам также повышены на 50 б. п. — до 2% и 2,75% соответственно.

«Совет управляющих считает, что процентные ставки все еще должны будут значительно повышаться устойчивыми темпами, чтобы достичь уровней, которые могут обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%»,— сообщила пресс-служба ЕЦБ.

В прошлый раз Европейский центральный банк повысил три ключевые процентные ставки на 75 б. п. 27 октября. Ставка по депозитам была увеличена до 1,5%, базовая процентная ставка — до 2%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 2,25%.

Согласно оценке Евростата, инфляция в еврозоне в ноябре составила 10,0% (10,6% в октябре). Снижение произошло в основном из-за более низкой инфляции цен на энергоносители. Инфляция на продовольствие и базовое ценовое давление в экономике усилились и будут сохраняться в течение некоторого времени, считает ЕЦБ.

Регулятор прогнозирует, что средняя инфляция в еврозоне достигнет 8,4% в 2022 году, а затем снизится до 6,3% в 2023 году. В 2024 году, как ожидается, этот показатель составит в среднем 3,4%, в 2025 году — 2,3%.

Дарья Эрозбек