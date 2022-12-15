Путин призвал прекратить затягивание льготного лизинга самолетов

Президент России Владимир Путин призвал выделять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на льготный лизинг воздушного и водного транспорта. Он раскритиковал затягивание льготного лизинга самолетов и заявил, что это недопустимо.

«Здесь недопустимо затягивание и формальный подход. Мы договорились запустить с использованием средств Фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал»,— сказал господин Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он заявил, что программы должны быть реализованы в полном объеме. Средства на лизинг воздушных судов нужно начать предоставлять уже в текущем году, водного транспорта — не позднее первого квартала 2023 года.

После начала вооруженного конфликта на Украине авиакомпаниям России запретили использовать европейские самолеты, а сданные в лизинг по старым контрактам призвали вернуть в течение месяца. Тогда российские авиакомпании начали перерегистрировать иностранные самолеты в юрисдикции РФ. В июле ЕС смягчил санкции и допустил использование своих самолетов в рамках запросов Международной организации гражданской авиации.

Как выяснил «Ъ», российским авиакомпаниям спустя полгода после введения санкций удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, в том числе более 150 Boeing и Airbus, выведя их из реестра Бермудских Островов и перерегистрировав в РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вылет из Бермудского треугольника».

Дарья Эрозбек