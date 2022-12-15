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С огнем справились за несколько часов

В результате пожара на промплощадке АНХК погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в результате пожара на промплощадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК), входящей в число крупнейших НПЗ России. Возгорание, начавшееся в четверг рано утром и достигшее максимальной площади 2,5 тыс. кв. м, пожарно-спасательные службы тушили на протяжении пяти часов. Предшествующий пожару взрыв сопровождался сейсмической волной, ощущавшейся в жилых районах в радиусе более 40 км от эпицентра. Представители АНХК настаивают: происшествие не повлияло на «объемы выпуска и отгрузки товарной продукции». Предварительной причиной инцидента называется «загазованность систем технологической установки». Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту возникновения пожара и гибели людей. Предыдущее возгорание на АНХК произошло 27 ноября.

Пожар на промплощадке Ангарской нефтехимической компании

Пожар на промплощадке Ангарской нефтехимической компании

Фото: Прокуратура Иркутской области

Пожар на промплощадке Ангарской нефтехимической компании

Фото: Прокуратура Иркутской области

Первым о возгорании в 07:18 по местному времени (02:18 мск) официально проинформировало ГУ МЧС России по Иркутской области. «В 06:00 15 декабря в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. К реагированию привлекаются более 100 человек и 25 единиц техники»,— отмечалось в сообщении ведомства.

К этому же времени в социальных сетях начали распространяться фото и видео очевидцев, на которых с разных ракурсов фиксировались кадры большой вспышки пламени на территории Ангарской нефтехимической компании.

АО АНХК — дочернее предприятие НК «Роснефть», входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Расположенное приблизительно в 50 км от Иркутска, это одно из градообразующих предприятий города Ангарска.

Площадь возгорания к моменту локализации огня в 08:18 по местному времени составила 2,5 тыс. кв. м. Инциденту предшествовал сильный взрыв. По информации Байкальского филиала геофизической службы РАН, в 05:52 по местному времени сейсмостанция Иркутска зарегистрировала сейсмическое событие, «интерпретированное, как взрыв на расстоянии 40 км, энергетический класс Кр=9.7 (М=3)». «Это событие совпадает с пожаром на промплощадке АНХК. Если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 км — 2 балла, на расстоянии 10 км — 4,5 балла, на более близких расстояниях интенсивность может быть выше»,— отметили в геофизической службе. Ссылаясь на оценки интенсивности по макросейсмическим данным по шкале ШСИ-17, сейсмологи установили, что «жители Ангарска могли почувствовать интенсивность колебаний на уровне 4 баллов, Иркутска — от 2 до 3 баллов, Шелехова — от 3 до 4 баллов».

Города Иркутск, Ангарск и Шелехов и прилегающие к ним сельские населенные пункты входят в состав естественной агломерации на юге Приангарья с общей численностью населения около 1 млн человек.

Сведения о пострадавших в результате происшествия менялись на протяжении нескольких часов. «Первых двух пострадавших обнаружили в 7:03 (02:03 мск). Этих работников предприятия оперативно доставили в МСЧ-36. Один из них был госпитализирован. Позднее за медицинской помощью обратились еще три человека, которых направили на амбулаторное лечение. Двух погибших сотрудников обнаружили в 09:36»,— сообщил мэр Ангарска Сергей Петров.

По факту пожара и гибели сотрудников СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Предварительной причиной инцидента в МЧС называют «загазованность систем технологической установки».

Возгорание на промплощадке было ликвидировано в 11:00, после чего в течение дня сотрудники МЧС были заняты проливом, охлаждением и разбором строительных конструкций.

В пресс-службе АНХК «Ъ» сообщили, что на предприятии создана комиссия по выяснению причин случившегося. «АНХК продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме. Отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом»,— добавили в компании.

В результате пожара пострадали установки Г-64 и 39/7. Согласно данным отраслевого портала ProНПЗ, установка Г-64 для переработки сернистой нефти мощностью 0,095 млн тонн в год была введена в эксплуатацию в 1987-м. Она рассчитана на выпуск некоторых видов бензина и дизтоплива. Установка 39/7 мощностью 0,32 млн тонн продукции в год, введенная в эксплуатацию в 1968-м, предназначена для выпуска базовых компонентов различных масел.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям, «потерявшим близких». «Важный вопрос, который сейчас должен быть решен,— это помощь пострадавшим и семьям погибших во время пожара на АНХК. Все сотрудники предприятия застрахованы от несчастного случая. Кроме того, в рамках коллективного договора, действующего в АНХК, предусмотрены денежные выплаты пострадавшим и близким погибших»,— добавил господин Кобзев.

Предыдущий пожар на АНХК произошел 27 ноября. Площадь возгорания составила около 200 кв. м, пострадавших не было.

Влад Никифоров, Иркутск

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