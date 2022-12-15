Meta предъявили иск на $1,6 млрд за распространение разжигающего ненависть контента в Facebook

Два гражданина Эфиопии при поддержке нескольких международных организаций подали иск к компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), требуя выплат в размере $1,6 млрд, сообщает The Guardian. Как утверждают истцы, алгоритмы принадлежащей Meta соцсети Facebook действуют таким образом, что способствуют распространению публикаций, разжигающих ненависть, а сама соцсеть не проводит достаточной модерации такого контента. По мнению истцов, это трагически сказалось на ситуации в эфиопской провинции Тыграй — подобные публикации способствовали усилению вооруженного конфликта и гибели мирных жителей.

Иск был подан в Высокий суд Кении, поскольку в этой стране находится представительство Meta на Африканском континенте. Один из истцов — Фиссеха Текле, бывший сотрудник Amnesty International, второй — Абрхам Меарег, чей отец Амаре Меарег, профессор университета, был убит через несколько недель после того, как в Facebook стали появляться публикации с призывами к насилию в отношении него. Иск поддержали семь международных организаций, включая Amnesty International и кенийскую правозащитную организацию Katiba Institute. Истцы отмечают, что Meta не наняла достаточного количества модераторов, чтобы разбираться с нарушающим правила контентом. И в целом, считают они, компания медленнее реагирует на кризисы на Африканском континенте, чем в других регионах мира. Они намерены привлечь Meta к ответственности за ее «пагубную бизнес-модель». «Если бы Facebook остановил распространение ненависти и должным образом модерировал публикации, мой отец был бы сейчас жив»,— заявил Абрхам Меарег, добавив, что добивается справедливости для миллионов африканцев, пострадавших «от жажды наживы Facebook». Истцы намерены создать специальный фонд помощи жертвам ненависти и насилия и перечислить туда средства, которые надеются получить от Meta через суд.

Алена Миклашевская