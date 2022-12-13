Расходы на нацбезопасность в Екатеринбурге в 2023 году вырастут на 47 млн рублей

В 2023 году расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в Екатеринбурге составят 209,2 млн руб., что на 29% (47 млн руб.) больше, чем в 2022-м. Соответствующая информация была озвучена на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в городской думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В частности, на охрану общественного порядка, профилактику правонарушений в сфере экстремизма, терроризма, а также взаимодействие с органами военного управления будет выделено 61,6 млн руб. На борьбу защиту от пожаров, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны выделят 147,6 млн руб.

Из бюджета города так же выделят 7,3 млн руб. на приобретение помещений для размещения пунктов участковых уполномоченных полицией, а также 12 млн руб. на строительство подземных пожарных водоемов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о серьезно дефиците участковых в Екатеринбурге, который достигал 30%. Для привлечения новых кадров депутаты думы уральской столицы приняли решение выделить из бюджета дополнительные средства на покупку квартир для участковых уполномоченных, чтобы они могли жить недалеко от места работы.

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