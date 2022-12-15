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Коммерсантъ FM
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«Ушло что-то, что делало дорогу между столицами путешествием»

Дмитрий Гронский — о трассе М-11

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о плюсах и минусах скоростных дорог.

Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Многие из тех, кто получил водительские права не вчера, помнят, как ездили из Москвы в Санкт-Петербург и обратно по М-10, которую сегодня уже называют «старой Ленинградкой». Я слышал немало легенд, например, одна из них: «Выезжаю за МКАД, кладу стрелку спидометра на 150 и доезжаю за шесть часов». У меня всегда получалось чуть ли не вдвое дольше. Сплошные населенные пункты, где надо плестись со скоростью 60 км/ч.

Камер тогда еще не было, и на тебя охотились патрульные машины со «спидганами». А составление протокола — это время. Диалоги с обсуждением коррупционных схем быстрее, но это преступление, как мы знаем. А еще Вышний Волочек, где дорога проходит фактически по улицам города и ты иногда стоишь в многочасовой пробке из сотен фур. К счастью, теперь есть платная М-11, благодаря которой можно избежать всего вышеупомянутого. Но вместе со скоростной трассой ушло что-то, что делало дорогу между столицами путешествием.

Как не свернуть в Торжок, если у тебя есть время? Или в Валдай. Ну или сделать остановку в деревне Крестцы Новгородской области, где вдоль дороги сплошные палатки с самоварами и пирожками. Сегодня, когда ты действительно можешь ехать и 150 км/ч, и даже быстрее, все населенные пункты по сторонам у тебя фигурируют исключительно в виде дорожных указателей, которые ты едва успеваешь прочитать. Трасса Москва—Владимир в этом плане была еще более утомительной. Когда только Балашиху проезжаешь с ее двумя десятками светофоров, считай, уже устал. Но это было только начало.

На этой неделе открыли 60-километровый участок во Владимирской области, который сократит время в пути до древнего города на целый час. Так что теперь не придется проезжать Лакинск с его грандиозной заброшенной текстильной фабрикой. Или Петушки, где на станции стоит инженерный шедевр — водонапорная башня Шухова. Обещают, что через год, когда построят всю скоростную дорогу до Казани, время в пути до столицы Татарстана сократится с нынешних 12 до фантастических 6,5 часов. Если вы туда по делу, то это безусловный плюс.

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