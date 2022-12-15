В Москве задержана адвокат за попытку пронести в СИЗО телефоны «в организме»

Сотрудники следственного изолятора «Матросская тишина» при досмотре на входе задержали адвоката, которая пыталась пронести на встречу с клиентом телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества.

Как сообщила прокуратура Москвы, инцидент произошел вчера, 14 декабря. Женщина пыталась пронести запрещенные предметы в СИЗО, как отмечается в сообщении, «в организме».

На фотографии, опубликованной прокуратурой, можно видеть на столе один смартфон, два кнопочных телефона, белый флакончик (обычно такой используется под капли для носа) и некое вещество, которое скрыто на снимке.

Во время разбирательства было установлено, что задержанная женщина причастна к краже алкоголя из магазина на территории Тверского района столицы.