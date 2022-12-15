Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва трубы на улице Дыбенко в Петербурге

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после коммунальной аварии на улице Дыбенко. У одноименной станции метро прорвало трубу с горячей водой 13 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК). В комментарии говорится, что термические ожоги различной степени тяжести получили три человека.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что четыре человека пострадали после разлива горячей воды на улице Дыбенко в Петербурге.

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