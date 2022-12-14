Четыре человека пострадали после разлива горячей воды на улице Дыбенко в Петербурге

Четыре человека пострадали в результате коммунальной аварии на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. После разлива кипятка они получили ожоги ступней, пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Потребовалась ли госпитализация пострадавшим не уточняется. Прорванная труба находилась в ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В связи с аварией было отключено и горячее водоснабжение в ближайших жилых домах, включая школы, детсады и медучреждения. Подачу тепла восстановили к вечеру.

Вечером накануне «Ъ-СПб» рассказывал, что у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге прорвало ТЭЦ.

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