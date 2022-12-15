Верховный суд: адвокатам алкоголиков и наркоманов не положена доплата

Повышенная оплата адвокатам по назначению, защищающим людей с физическими или психическими недостатками, не касается защитников алкоголиков и наркозависимых. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда (ВС) России.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, постановление разъясняет применение «Положения о возмещении процессуальных издержек». Оно предусматривает выплаты из бюджета адвокатам, чьи подопечные не могут оплатить услуги защитника самостоятельно. Денежное довольствие такого адвоката составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. за день работы, но если у подзащитного есть физические или психические недостатки, сумма увеличивается: от 1784 руб. до 2,5 тыс. руб. в день.

В постановлении ВС РФ сказано, что адвокату положена доплата только в случаях, когда в силу таких недостатков обвиняемый не мог самостоятельно осуществлять свое право на защиту.

«Установление у лица отдельных психических или поведенческих отклонений, связанных с эмоционально неустойчивым состоянием личности, алкогольной или наркотической зависимостью, само по себе не может являться достаточным основанием для применения указанной нормы»,— пояснил Верховный суд России.

Дарья Эрозбек