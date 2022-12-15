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Коммерсантъ FM
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Пожар на НПЗ в Ангарске полностью ликвидирован

Пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) полностью ликвидирован. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в настоящее время пожарные проливают и охлаждают установки, разбирают строительные конструкции. Глава региона также принес соболезнования семьям, «потерявшим сегодня близких».

«Важный вопрос, который сейчас должен быть решен,— это помощь пострадавшим и семьям погибших во время пожара на АНХК. Все сотрудники предприятия застрахованы от несчастного случая. Кроме того, в рамках коллективного договора, действующего в АНХК, предусмотрены денежные выплаты пострадавшим и близким погибших»,— добавил Игорь Кобзев.

Губернатор Приангарья также заявил, что «расходы на похороны предприятие возьмет на себя». Ранее сообщалось, что пожар на АНХК возник на промплощадке предприятия в 6:00 по местному времени (1:00 мск). Максимальная площадь возгорания достигала 2,5 тыс. кв. м. В результате инцидента погибли два человека, еще пять получили травмы. СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Влад Никифоров, Иркутск

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