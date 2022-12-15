Oppo показала умные очки Air Glass 2

Компания Oppo в рамках мероприятия Oppo Future Technology 2022 представила Air Glass 2 — новое поколение фирменных умных очков.

Аксессуар массой 38 г получил первую в мире дифракционную линзу SRG из смолы с оптическим волноводом. Заявлено, что инновационная конструкция позволяет использовать ее как для обычных солнцезащитных, так и для корригирующих очков.

Air Glass 2 поддерживают перевод на разные языки в режиме реального времени, позволяют обеспечивать навигацию с учетом текущего положения пользователя, а кроме того очки принимают телефонные звонки и могут переводить голосовые сообщения в текст.

Сроки появления новых умных часов и стоимость Oppo Air Glass 2 не названы.