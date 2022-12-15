В Татарстане власти будут отчитываться перед населением в социальных сетях

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили изменения в республиканский закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов РТ и органов местного самоуправления в РТ». Законопроект был принят сразу в трех чтениях.

Как сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, теперь власти в регионе должны будут отчитываться перед населением не только на своих сайтах, но и вести страницы в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». Такая обязанность возлагается не только на государственные и муниципальные органы, но и на подведомственные организации.

Ранее члены комитета Госсовета Татарстана разошлись во мнении, должны ли власти республики «повышать открытость» перед населением в условиях проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Депутат Николай Рыбушкин заявил, что к этой информации получат доступ «друзья» из Украины и сделают «такие выводы, которые потом нам малыми могут не показаться». Заместитель министра цифрового развития Илья Начвин успокоил его, что, что информация «будет проходить определенную цензуру».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"