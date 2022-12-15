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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье нейтрализованы члены ОПГ, бравшие деньги с водителей на границе с Китаем

В Забайкальском крае пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» на границе с Китаем занималась хищением денежных средств мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, к операции привлекались сотрудники ОМОНа, краевого УФСБ, а также Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

«Следствием установлено, что преступная группа в течение 2022 года, пользуясь отсутствием установленного порядка формирования очереди, составляла список въезда большегрузного автотранспорта на МАПП "Забайкальск". В список добавлялись фиктивные автомобили для создания искусственных препятствий. Предприниматели были вынуждены оплачивать места в образовавшейся очереди или платить участникам преступной группы за возможность получения груза на государственной границе. Тем, кто не соглашался с условиями, причинялся материальный ущерб, поступали угрозы применения физической силы либо вовсе преграждался проезд к пункту пропуска "Забайкальск"»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве также уточняют, что установлено более 15 участников преступной группы, проведены обыски по местам жительства фигурантов в поселках Забайкальск и Билитуй Забайкальского края. Задержаны 2 предполагаемых организатора, допрошено более 20 человек. Известно также о трех потерпевших, ущерб каждого из них составил не менее 1 млн руб.

В Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте, возбудившем уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сообщили «Ъ», что в составе ОПГ были граждане России, Грузии и Армении. Возглавляли структуру уроженцы Республики Бурятия.

Влад Никифоров, Иркутск

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