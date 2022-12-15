Кузбасские тарифы на электроэнергию для отопления жилья поменяют еще раз

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал поручение Региональной энергетической комиссии (тарифный орган региона - Ъ-Сибирь) еще раз пересмотреть дифференцированные тарифы на электроэнергию на отопление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время прямой линии с жителями Кузбасса он выслушал доклад председателя РЭК Дмитрия Малюты о новых коммунальных тарифах и заявил, что должна быть льгота для тех, кто «проживает в домах среднего размера 200-220 метров», и «диапазон, который сейчас начинается с 3800 кВт-часов потребления, поднять до 4500-5000», а «жителей поселков городского типа приравнять к сельской местности». В то же время «неправильным» он назвал применение пониженных тарифов для больших домов на курортах, поскольку такое жилье используется для «приема гостей», а расходы на льготные тарифы для него «становятся потом нагрузкой для малого и среднего бизнеса».

Дмитрий Малюта 6 декабря объявлял, что в связи с обращениями граждан для горожан, дома которых также отапливаются электричеством, были введены расширенные тарифные диапазоны: первый в объеме до 2844 кВт-часов потребления в месяц, второй - от 2844 до 3714 кВт-часов, третий - свыше 3714 кВт-часов. Соответственно, на отопительный сезон с 1 сентября по 31 мая тариф для первого диапазона установлен в 3,02 руб. за 1 кВт-час, для второго — 4,95 руб., для третьего — 6,08 руб.

Если поручение губернатора будет выполнено, планка самого высокого тарифа теперь начнется с 4500 или 5000 кВт-часов месячного потребления.

Как ранее сообщал «Ъ», Кемеровская область стала единственным регионом, перешедшим на новый механизм расчета тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.

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Игорь Лавренков, Кемерово