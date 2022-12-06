Дифференцированные тарифы на электроэнергию в Кузбассе изменили через шесть дней после их введения

Всего шесть дней действовали новые тарифы на электроэнергию в Кузбассе — во вторник Региональная энергетическая комиссия приняла решение «об увеличении диапазонов потребления электроэнергии, прежде всего с целью отопления», заявил председатель РЭК Дмитрий Малюта в прямом эфире Центра управления регионом в соцсетях.

На приведенные ведущим прямого эфира расчеты потребителей, что новые тарифы потребуют от потребителей «неподъемных платежей за электроотопление» в размере 15-20 тыс. руб. в месяц глава РЭК сообщил, что первоначально установленные диапазоны дифференциации тарифов изменены. Для городского населения с электроплитами и всех сельских жителей первый диапазон, до 1200 кВт-часов потребления в месяц, был расширен новым постановлением РЭК до 2916 кВт-часов в месяц, второй, от 1200 кВт-часов до 1800, был увеличен до рамки «от 2916 до 3810 кВт-часов», и последний вместо объема «свыше 1800 кВт-часов в месяц» был установлен до «свыше 3810».

Для городских жителей, дома которых отапливаются электричеством, сообщил Дмитрий Малюта, новые тарифы также установлены в расширенных диапазонах: первый установлен в объеме до 2844 кВт-часов потребления в месяц, второй - от 2844 до 3714 кВт-часов, третий - свыше 3714 кВт-часов. Соответственно, на отопительный сезон с 1 сентября по 31 мая тариф для первого диапазона установлен в 3,02 руб. за 1 кВт-час, для второго — 4,95 руб., для третьего — 6,08 руб. «По данным, которые нам предоставил гарантирующий поставщик и которые мы проанализировали, под действие первого тарифного диапазона попадает 85% всего населения Кузбасса», пояснил Дмитрий Малюта. По его расчетам, для потребителя с электроплитой и электроотоплением оплата будет складываться из платежа по тарифу в 3,02 руб. за 1 кВт-час при потреблении до 2844 кВт-часов, затем свыше этого уровня по тарифу 4,95 руб., а при превышении уровня в 3714 — 6,08 руб.

Как ранее сообщал «Ъ», Кемеровская область стала единственным регионом, перешедшим на новый механизм расчета тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Новые тарифы на электроэнергию в Кемеровской области ввели с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Базовый объем потребления домохозяйства был установлен в 400 кВт-часов в месяц с тарифом для жителей села и горожан с электроплитами в 3,01 руб. за 1 кВт-час, а для горожан с газовыми плитами — 4,31 руб. В диапазоне 400-650 кВт-часов месячного потребления увеличенный тариф был установлен в 4,95 руб. и 7,07 руб., соответственно, а при потреблении свыше 650 кВт-часов — 6,07 руб. и 8,68 руб. Для отопительного сезона диапазоны были установлены больше: базовый — до 1,2 тыс. кВт-часов, средний — до 1,8 тыс. кВт-часов. Льготникам по самому низкому тарифу предоставлено неограниченное потребление электроэнергии.

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Игорь Лавренков, Кемерово