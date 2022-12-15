Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ведомости»: Минтранс предложил запретить ввоз в Россию бумаги и картона из ЕС

Минтранс предложил ввести запрет на свободный проезд из стран Евросоюза грузовиков, перевозящих бумагу и картон. Ограничение затронет упаковку для продуктов питания. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, запрет обсуждается в рамках продления запрета на въезд грузовиков их ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины. Он действует до конца 2022 года. По информации РБК, запрет продлят до 30 июня 2023 года.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что в России производятся не все виды упаковочных материалов. Например, экспортируются этикеточная и самоклеющейся бумага. Эксперты считают, что в результате запрета могут вырасти поставки упаковки из Китая.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...