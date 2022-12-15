«Ведомости»: Минтранс предложил запретить ввоз в Россию бумаги и картона из ЕС

Минтранс предложил ввести запрет на свободный проезд из стран Евросоюза грузовиков, перевозящих бумагу и картон. Ограничение затронет упаковку для продуктов питания. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, запрет обсуждается в рамках продления запрета на въезд грузовиков их ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины. Он действует до конца 2022 года. По информации РБК, запрет продлят до 30 июня 2023 года.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что в России производятся не все виды упаковочных материалов. Например, экспортируются этикеточная и самоклеющейся бумага. Эксперты считают, что в результате запрета могут вырасти поставки упаковки из Китая.

Олеся Павленко