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Коммерсантъ FM
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«Известия» сообщили о массовых исках к H&M из-за долгов по аренде на 1 млрд рублей

Шведский ритейлер H&M не выплатил владельцам торговых центров (ТЦ) около 1 млрд руб., несмотря на прибыль, полученную с распродажи перед закрытием магазинов. Владельцы ТЦ массово подают в суд на компанию. Об этом сообщила газета «Известия».

Как пишет газета со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакс», владельцы ТЦ подали к H&M 15 исков из-за неуплаты аренды. По ним арестовали 215 млн руб. на счетах ритейлера. По словам члена президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко, общая сумма долгов за аренду составила 1 млрд руб.

По словам экспертов «Известий», H&M оплатил аренду некоторым владельцам ТЦ. По их оценке, во время финальной распродажи оборот ритейлера вырос на три-четыре раза, компания направила эти средства на выплаты выходных пособий сотрудникам магазинов.

H&M объявил о планах покинуть российский рынок после начала военной операции России на Украине. 6 декабря компания сообщила о закрытии всех магазинов в России. Перед этим в них прошла распродажа остатков товара.

Олеся Павленко

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