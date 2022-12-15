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ММК использует «цифровой» полигон для моделирования технологии производства

Магнитогорский металлургический комбинат внедрил собственную информационную систему предиктивной аналитики качества продукции. Опираясь на технологии машинного обучения, цифровое решение анализирует исторические данные испытаний и позволяет специалистам смоделировать любую техническую идею без материальных затрат на выплавку и прокатку металлопродукции.

Информационная система предиктивной аналитики качества продукции – это мощная виртуальная платформа, которая содержит базу технологических параметров, накопленную более чем за 10 лет. В ней собраны данные по сталеплавильному переделу, производству горячих и холодных цехов, результаты аттестации и механических испытаний.

Новое решение позволяет проводить автоматизированную обработку данных с применением машинного обучения и элементов искусственного интеллекта. Использование предиктивной аналитики помогает специалистам ММК снижать брак и несоответствия, улучшать потребительские свойства продукции, уточнять нормативы и корректировать технологические параметры, осваивать новую продукцию, повышать производительность, снижать затраты и многое другое. Это цифровой полигон для моделирования, который позволяет экономить материальные и человеческие ресурсы, а также избегать использования промышленных мощностей при апробации. Специалисты получают возможность вносить корректировки в действующую технологию производства и получать продукцию наивысшего качества.

Разработку системы предиктивной аналитики научно-технический центр комбината и специалисты «ММК-Информсервис» вели с использованием «открытого кода» для обеспечения импортонезависимости ИТ-технологий и развития внутренних компетенций.

Система предиктивной аналитики качества продукции является претендентом на звание «Цифровой проект года» корпоративного конкурса «Цифровой Олимп». Лучшие решения и разработки назовут 27 декабря. Цель премии – популяризация идей и инициатив, направленных на реализацию цифровой стратегии ММК, определения лучших ИТ-проектов, а также формирования лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании.

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