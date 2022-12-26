«Все новинки уже в Москве»

Глава российского представительства итальянской мебельной компании Francesco Molon Константин Медведкин рассказал «Ъ-Стиль», на что сегодня ориентируются производители классической мебели и как они работают с отечественными заказчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава российского представительства итальянской мебельной компании Francesco Molon Константин Медведкин

Фото: Francesco Molon Глава российского представительства итальянской мебельной компании Francesco Molon Константин Медведкин

Фото: Francesco Molon

—Адаптировались ли вы к новым условиям работы?

—Российский интерьерный рынок пережил весенний катаклизм без особых потерь. Была небольшая пауза, но все обошлось. Про тенденции пока сложно говорить. Уверен, что в luxury-сегменте есть рост. Наблюдаю за коллегами, да и за нашими проектами. Средний и нижний сегменты трудные времена переживают тяжелее. Но в целом все приспособились к новым вводным — как в России, так и в Европе.

—Изменилось ли отношение к российскому заказчику?

—К заказчику, как потенциальному покупателю, отношение всегда хорошее. И русский он или нет, не важно. В этом плане все участники рынка демонстрируют старый добрый прагматизм и многополярность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мебельном салоне Francesco Molon

Фото: Francesco Molon В мебельном салоне Francesco Molon

Фото: Francesco Molon

—Не увеличились ли сроки выполнения заказов в связи с санкциями? Стоит ли беспокоиться, что мебель потеряется или задержится на неопределенный срок?

—Усложнилась логистика, но подорожала незначительно. Новые правила сначала слегка шокировали рынок, но все разобрались, как жить в новых условиях. По-настоящему ушли с рынка единицы. Дизайнерам следует понимать, что чем больше времени будет заложено на комплектацию и доставку, тем лучше. Проблемы сейчас не только у нас, есть известные сложности с европейской и общемировой логистикой, проблемы с металлом, сложными комплектующими, фурнитурой, лаками, красками, многокомпонентными материалами.

—Есть ли риск повреждения мебели во время длительной транспортировки?

—Пока у нас таких случаев не было. Наши специалисты работают очень аккуратно. Из-за запрета на работу европейских перевозчиков в России груз сейчас перегружают на границе в фуры российских компаний. Наши перевозчики оперативно оборудовали крытые пункты перегрузки товара, каждый этап транспортировки строго контролируется.

—Доступны ли в Москве новые коллекции, представленные на выставке Salone del Mobile? Каковы тенденции этого года?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мебельном салоне Francesco Molon

Фото: Francesco Molon В мебельном салоне Francesco Molon

Фото: Francesco Molon

—Все новинки уже в Москве. Francesco Molon на июньской выставке в Милане представил новую долгожданную коллекцию Prospettiva в сотрудничестве с дизайнером Николой Галицциа. Она вобрала в себя все тенденции последних лет. В какой-то момент наши партнеры поняли, что рынок изменился, и само понятие роскоши изменилось, и надо отвечать на этот новый запрос. Итогом почти двухлетней исследовательской работы стала коллекция, которую тепло приняли во всем мире, и в России в частности. Фабрика, опираясь прежде всего на свой опыт и мощную техническую базу, много экспериментировала с материалами. Ведь подход к люксу сейчас не такой, как был вчера. Это прежде всего инновационные технологии и сложные отделки.

—Продолжаете ли вы сотрудничать с российскими дизайнерами? Расскажите о ваших последних инициативах в России.

—Для реализации масштабных проектов в России мы привлекаем локальных специалистов. И за пределами Москвы и Петербурга есть талантливые ребята с отличными идеями. В мире классического интерьера, казалось бы, все уже сказано, но с их помощью нам раз за разом удается обыграть эту эстетику по-новому. Сегодня мы все чаще работаем в более современном направлении сontemporary luxury («современная роскошь»). Но у классики в традиционном понимании во все времена есть свои поклонники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время работы над мебелью Francesco Molon

Фото: Francesco Molon Во время работы над мебелью Francesco Molon

Фото: Francesco Molon

—Ваши планы на будущий год?

—Готовимся к апрельской выставке в Милане. Развиваем сотрудничество с российскими интерьерными дизайнерами. Все загружены работой, и это радует. В планах — масштабная реконструкция наших шоурумов на Большой Полянке в Москве и на Марата в Петербурге. Много работы для русскоязычных клиентов появилось в Дубае, где мы и так традиционно присутствовали. Развиваются региональные проекты, выстраиваются новые логистические маршруты. Мы оптимистично настроены, как и наши партнеры.

—Как вам удается сохранять отношения, особенно сейчас?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время работы над мебелью Francesco Molon

Фото: Francesco Molon Во время работы над мебелью Francesco Molon

Фото: Francesco Molon

—Мы работаем с практически неизменной командой с 1996 года. Без ложной скромности скажу, мы старейшая фирма в своем сегменте на рынке. За годы работы мы привыкли к разного рода вызовам, как, впрочем, и наши итальянские партнеры. Мы очень благодарны клиентам, которые в любой сложной ситуации не отказываются от своих планов, доверяют нам как профессионалам, понимают, что сложности временные, решаемые, а жизнь идет дальше. Итальянцы в этом контексте идеальные партнеры: тонко чувствуют, понимают наш рынок, умеют создать продукт, близкий нашему менталитету. При этом гибкие и немного фаталисты. Надо делать свое дело хорошо, и все будет отлично — такая вот философия.

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