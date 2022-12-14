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Коммерсантъ FM
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В «Нафтогазе» сообщили, что на Украине заработали почти все котельные

На Украине работают 99,8% котельных и все объекты тепловой генерации, которые не получили критических повреждений от обстрелов. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

«В Украине работает 99,8% котельных. В работе — все объекты тепловой генерации, которые не имеют критических повреждений от вражеских обстрелов. Жилищный фонд, детские сады, школы, учреждения здравоохранения подключены к отоплению почти в полном объеме»,— написал господин Чернышов в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской из запрещена; цитата по Ceske Noviny). Главы «Нафтогаза» также отметил, что на сегодня уже отремонтировано 319 из 594 энергообъектов, обеспечивающих подачу тепла: котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых электростанций.

По данным на 29 ноября, которые привел Telegram-канал «Укринформа», на Украине в результате ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре были повреждены 592 объекта теплоснабжения, а именно 444 котельные, 13 ТЭЦ, 7 ТЭС и 128 центральных тепловых пунктов. Было восстановлено 316 подобных объектов.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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