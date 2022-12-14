Молодо-взорвано

Задержаны предполагаемые корректировщики, наводившие на пункт дислокации российских силовиков в Херсонской области огонь, в результате которого погибли трое красноярских полицейских. По данным правоохранительных органов, координаты для артиллеристов и ракетчиков ВСУ собирали двое граждан Украины — 17 и 18 лет. Молодые люди дали признательные показания. Один из них рассказал, что за информацию о расположении российских полицейских ему заплатили 1 тыс. гривен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибших полицейских Андрея Рейна, Илью Фаустова и Алексея Муфтахова посмертно наградили орденами Мужества

Фото: «МВД МЕДИА» Погибших полицейских Андрея Рейна, Илью Фаустова и Алексея Муфтахова посмертно наградили орденами Мужества

Фото: «МВД МЕДИА»

Правоохранительные органы задержали двух граждан Украины, причастных, по данным следствия, к ракетному обстрелу пункта дислокации российских силовиков под Херсоном, в результате которого погибли трое красноярских полицейских. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий на церемонии вручения наград семьям погибших.

Оперуполномоченный уголовного розыска капитан Андрей Рейн, сотрудник Центра по противодействию экстремизму старший лейтенант Илья Фаустов и командир отделения патрульно-постовой службы прапорщик Алексей Муфтахов погибли 9 октября в результате ракетного удара по пункту дислокации в Херсонской области. Им было от 25 до 35 лет.

12 октября в Красноярске прошли похороны полицейских. «Они погибли при защите интересов нашей родины, России, далеко отсюда, от Енисейской Сибири. Я хорошо помню тот день, когда сводный сибирский отряд уходил на Украину. Нам хотелось верить, что они все вернутся живыми и здоровыми»,— заявил на траурном митинге у Дома офицеров губернатор Красноярского края Александр Усс (цитата по НГС.24).

Погибших силовиков похоронили на аллее Славы местного кладбища под гимн и оружейные залпы. Посмертно полицейских представили к ордену Мужества.

В среду генерал Речицкий заявил, что корректировщиков огня ВСУ установили сослуживцы погибших, находящиеся в служебной командировке в Херсонской области.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, первым задержали 17-летнего гражданина Украины. По данным правоохранителей, за вознаграждение он передавал своему «куратору», связанному с ВСУ, сведения о местах расположения подразделений вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района Херсонской области.

На кадрах видеозаписи, которую распространила полиция, парень сообщает, что около двух месяцев назад через мессенджер Telegram на него вышел некий человек, предложив за деньги «сливать» координаты дислокации российских полицейских. За передачу этой информации ему заплатили 1 тыс. гривен.

«Я хочу искренне попросить извинения, так как я знал Мустафу и Цезаря (позывные погибших при обстреле Алексея Муфтахова и Ильи Фаустова.— "Ъ"), мы вместе с ними пили кофе. Это были хорошие мужики»,— заявил молодой человек.

В дальнейшем оперативники задержали 18-летнего гражданина Украины, который, по данным МВД, передал украинской стороне сведения о местоположении пункта временной дислокации полиции. Его разыскали в Краснодарском крае, где он скрывался, и доставили в Херсонскую область. На видеозаписи молодой человек дает признательные показания и встает на колени, прося прощения у родных погибших сотрудников полиции.

«Нам нужно серьезно работать по установлению основных заказчиков. Хотя мы это прекрасно знаем, это представители Министерства обороны Украины. Оттуда шел огонь. Но в рамках уголовного дела, полагаю, совместно с Министерством обороны мы все эти вопросы будем решать точечно и методично»,— сказал близким погибших полицейских Александр Речицкий.

Константин Воронов, Новосибирск