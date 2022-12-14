Горсуд Петербурга оставил в СИЗО экс-замначальника управления ФСИН по Петербургу, обвиняемого во взяточничестве

Городской суд Санкт-Петербурга продлил арест бывшего замначальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, обвиняемого в растрате средств, выделенных на строительство нового следственного изолятора «Кресты-2». По решению суда он останется под стражей до 15 марта 2023 года.

Как заявил на процессе следователь, Мойсеенко может воздействовать на участников по делу или уничтожить доказательства в случае меры пресечения, не связанной с лишением свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Защита фигуранта в свою очередь утверждала, что нет смысла продлевать арест, так как Мойсеенко уже отбывает наказание и «как сидел в СИЗО, так и будет сидеть». Ранее Сергей Мойсеенко осудили на 15 лет по статье о подстрекательстве к убийству.

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Сергея Мойсеенко в получении взятки на общую сумму 711 млн руб. при строительстве следственного изолятора «Кресты-2». Судом было установлено, что он получил от руководителя ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова и бывшего гендиректора ОАО «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктора Кудрина 711 млн рублей за создание благоприятной обстановки для работы компаний взяткодателей. Размер взятки составлял 10% от всех денежных средств, поступающих на счета подрядчиков. Защита обжаловала приговор как «незаконный и необоснованный». Второй фигурант дела сейчас находится в США и объявлен в розыск на территории РФ.

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