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Коммерсантъ FM
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WSJ: США намерены ввести санкции против главы «Норникеля» Владимира Потанина

США введут санкции против генерального директора «Норникеля» Владимира Потанина. Ограничительные меры также затронут его холдинг «Интеррос» и Росбанк. При этом санкции не коснутся «Норникеля». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. Акции «Норникеля» на Мосбирже на фоне новостей о санкциях растеряли рост: к закрытию основных торгов они росли на 0,3%, по данным на 19:53 мск, теряют 0,4%.

Владимир Потанин

Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации источника, в санкционный список также попадет жена бизнесмена — Екатерина Потанина, помимо этого ограничения коснутся яхты предпринимателя.

Источник также сообщил WSJ, что в санкционный список попадут несколько членов правительства РФ. Отмечается, что США могут объявить о новых персональных ограничениях уже завтра, 15 декабря.

В начале апреля господин Потанин попал в санкционные списки Канады и Австралии. В июне против него ввела санкции Великобритания. Миллиардер попал под ограничительные меры Соединенного Королевства как контролирующий собственник Росбанка.

Эрдни Кагалтынов

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