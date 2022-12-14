В Госдуме сообщили, что не планируют отменять ИИС первого типа

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа, через которые граждане получают налоговый вычет, отменять не планируют. По его словам, власти обсуждают возможность запрета на покупки активов иностранных государств на эти счета.

«Могу сказать, что никаких сейчас принципиальных решений отказа от ИИС первого типа нет. Я бы установил запрет на приобретение иностранных активов с помощью ИИС-1, а то странно получается: мы даем налоговую льготу, при этом инвестируя в другие страны. На мой взгляд, это неправильно»,— сказал Анатолий Аксаков на финансовом онлайн-марафоне Finversia 2022 (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Аксаков добавил, что для ИИС-1 могут сохранить возможность покупки активов дружественных стран. Он напомнил, что правительство собирается увеличить сумму инвестирования для ИИС-2 до 3 млн руб. с 1 млн руб., а также создать долгосрочный ИИС-3 без ограничений суммы инвестиций или с большим лимитом на него. По его словам, льгота на налог на прибыль будет связана со сроком инвестирования, его планируют установить на пять или десять лет.

«В 2023 году мы этот вопрос отрегулируем законодательно, первый квартал следующего года будут плотные дискуссии»,— добавил он.

Весной стало известно, что в Госдуме обсуждают законопроект, разрешающий гражданам иметь несколько ИИС в рамках единого налогового вычета. Авторы документа считают, что это решит проблему сохранения льгот для клиентов, переводивших счета между профучастниками из-за санкций.

Олеся Павленко