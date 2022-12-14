Шольц анонсировал открытие первого терминала для СПГ 17 декабря

Первый плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) будет открыт в Германии 17 декабря. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Michele Tantussi, Reuters Олаф Шольц

Фото: Michele Tantussi, Reuters

«Уже на этой неделе в Вильгельмсхафене причалит первый корабль с сжиженным газом. Я объявлял об этом несколько месяцев назад»,— сказал Олаф Шольц на заседании в Бундестаге (цитата по «РИА Новости»).

Господин Шольц также поблагодарил инженеров и рабочих, которые участвовали в строительстве терминала. «Мы также должны поблагодарить их за то, что хорошо переживаем зиму в этом году»,— сказал он (цитата по Die Welt).

Изначально терминал планировали запустить в начале декабря, но запуск был отложен. Оператор проекта компания Deutsche Regas говорила, что терминал не успел получить официальное одобрение Еврокомиссии и разрешение на эксплуатацию. Это первый терминал по приему СПГ в Германии, до этого страна зависела от поставок трубопроводного газа.

Олеся Павленко