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Коммерсантъ FM
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В Германии отложили запуск первого плавучего СПГ-терминала

Запуск первого плавучего терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) у берегов Германии отложили на несколько недель, сообщает Der Spiegel. Изначально планировалось, что его запустят в начале декабря.

Оператор проекта компания Deutsche Regas заявила, что терминал не успел получить два необходимых разрешения. У проекта нет официального одобрения Еврокомиссии, а также разрешения на эксплуатацию.

«Мы предполагаем, что запустим терминал в декабре, месяц заканчивается 31 числа»,— сказал изданию представитель компании. Он добавил, что все технические меры предосторожности уже приняты.

После введения в эксплуатацию топливо по терминалу будет поступать в газопроводы EUGAL, OPAL и NEL. Сейчас Германия не имеет ни одного СПГ-терминала и полностью зависит от поставок газа по трубопроводам. Uniper считает нужным перерабатывать до 7,5 млрд куб. м природного газа в год, что составляет 8% от общей потребности Германии в газе. В начале декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна больше не может рассчитывать на российские энергоносители.

Лаура Кеффер

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