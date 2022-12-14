Губернатор планирует поддержать строительство термального комплекса за 9 млрд рублей в пригороде Воронежа

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что власти региона собираются «всячески поддержать» проект акватермального туристического комплекса с бассейнами и банями, который планирует группа инвесторов, в числе которых семья бывшего топ-менеджера Аркадия Ротенберга и сын экс-начальника управления ФСБ по региону.

«Мы поддерживаем инициативы по строительству рекреационных проектов. И этот проект — готовы. Если люди захотели в это вложиться, то могут рассчитывать на нашу поддержку»,— сказал губернатор во время своего прямого эфира в соцсетях правительства области.

Объект, напомни, планируют построить к 2026 году построить в пригороде Воронежа. Стоимость комплекса с пиковой посещаемостью 12 тыс. человек в день оценивается в 9 млрд руб., часть из них предоставит госкорпорация «Туризм.рф».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Пар развлечений»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте