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Коммерсантъ FM
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Китайские власти отозвали шестерых дипломатов после инцидента с избиением протестующего в Манчестере

Китайское правительство отозвало из Великобритании шесть официальных лиц, включая генерального консула в Манчестере, после инцидента с избиением активиста. Речь идет об инциденте в конце октября, когда протестующего затащили на территорию китайского консульства и избили.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что отозванных чиновников полиция хотела опросить по поводу произошедшего. Господин Клеверли приветствовал решение Пекина. При этом китайская сторона о решении публично не сообщала.

«Мы установили крайний срок, который истек сегодня, давая понять, что мы ожидаем принятия мер. В ответ на наш запрос китайское правительство теперь отозвало из Великобритании этих должностных лиц, включая самого генерального консула»,— прокомментировал глава МИДа (цитата по Reuters).

Полиция расследовала предполагаемое нападение на протестующего в конце октября, который был избит несколькими мужчинами после того, как его затащили на территорию консульства в Манчестере во время демонстрации против председателя КНР Си Цзиньпина.

Мария Федотова

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