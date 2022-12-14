Уличным музыкантам Санкт-Петербурга запретили выступать без согласования

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, запрещающий уличным музыкантам выступать без согласования с администрацией. Автором инициативы стал губернатор города Александр Беглов. Закон вступит в силу с 1 мая 2023 года. За это время правительство разработает алгоритм, следуя которому артисты будут подавать заявку на согласование.

Начиная со следующего музыкального «сезона» артисты должны будут согласовывать каждое выступление с властями. Петербург, согласно принятому документу, разделят на три зоны, в которых использование звукоусиливающей аппаратуры будет или полностью запрещено, или разрешено до 500 Вт, или более 500 Вт. Конкретный перечень локаций будет опубликован позже, в него войдет около 200 адресов.

Как пояснял ранее представитель губернатора в заксобрании Константин Сухенко, законопроект направлен на обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении уличных выступлений. Однако законопроект, который обсуждали еще два года назад, вызвал неоднозначную реакцию со стороны депутатов заксобрания. Фракция «Яблока» предлагала заменить механизм согласования на процедуру бронирования места, даты и времени на специальном сайте в режиме реального времени. Московские музыканты устраивают свои выступления таким образом. Поправки партии не были приняты на этапе второго чтения. Однако господин Сухенко уточнил, что в будущем возможен переход на вариант «бронирования».

Кроме этого, законопроект раскритиковали петербургские музыканты: вокалист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, певец Максим Леонидов, петербургский бард Михаил Новицкий и музыкант, директор арт-центра «Гаркундель» Дмитрий Подосенов.

Подробнее — в материале «Ъ-Санкт-Петербург» «Музыка под чужую дудку».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург