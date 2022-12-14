В Анапе открыли новый корпус школы №12 (станица Анапская). Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Строительство было осложнено неучтенными геологическими особенностями местности, но успешно завершилось благодаря содействию местных властей. Занятия в здании корпуса начнут проводить в полном объеме по завершении зимних каникул. В настоящее время первые занятия проводят в нескольких помещениях нового здания.

«Существующая школа сильно переуплотнена, разгрузить ее было необходимо»,— отметил глава города Василий Швец.

Новый корпус школы №12 рассчитан на 400 учеников начальных классов. Школа оснащена современным оборудованием, тренажерами, спортплощадками для игры в баскетбол, волейбол, футбол и занятий легкой атлетикой. В новых кабинетах установили мобильные лингафонные комплексы и компьютеры.

Строительство корпуса завершили в ноябре текущего года. В декабре подрядчик окончил работы по благоустройству территории, обустройство спортплощадок и установку тренажеров.

В 2022 году в Анапе открыли еще две новые школы. В сентябре начались занятия в образовательных учреждениях в микрорайоне «Алексеевский» (на 1,1 тыс. мест) и в микрорайоне «Горгиппия» (на 1,55 тыс. мест). В станице Анапской продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 280 воспитанников.

Анастасия Донскова

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