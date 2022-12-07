В Анапе завершили строительство нового школьного корпуса на 400 мест

В станице Анапской в конце ноября завершилось строительство нового корпуса школы №12, рассчитанного на 400 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

В настоящее время учреждение готовят к открытию. Там устанавливают мебель, оборудование, обустраивают 16 учебных кабинетов, кабинеты музыки, технологии и информатики.

«Для ребят будет работать столовая, спортивный и актовый залы, студия танцев и библиотека. Уверен, такая красивая и современная школа станет прекрасным подарком для ребят и их родителей»,— отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К настоящему времени завершено благоустройство территории перед зданием, спортивного стадиона, площадок и тренажеров. Основной корпус школы был открыт еще в 1984 году. Ее посещают дети, живущие в станице, в хуторах Усатова Балка и Тарусин.

В Анапе также готовят к открытию два офиса врача общей практики в хуторе Воскресенском и поселке Уташ. Там предусмотрены кабинеты доврачебного приема с электрокардиографом, перевязочная, процедурные, медицинские кабинеты с аппаратами ультрафонофореза, магнитотерапии, физиокабинет, аптека и другие необходимые медпомещения.

Анастасия Донскова

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