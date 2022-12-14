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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для военных-контрактников

Депутаты Госдумы внесли законопроект, который предлагает ввести обязательную дактилоскопии для тех, кто заключает контракты на военную службу. Документ также затронет «выполняющих задачи в том числе за пределами РФ». Законопроект есть в базе Госдумы.

Законопроект разработали главы комитетов по обороне Андрей Картаполов и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, отмечает пресс-служба Госдумы.

Дактилоскопия — снятие отпечатков пальцев. Как правило, метод используется для идентификации человека по его отпечаткам пальцев.

Согласно действующему законодательству, военные контрактной службы не подлежат обязательной дактилоскопии в целях их идентификации.

Олеся Павленко

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