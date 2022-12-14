Жилищников оштрафовали за сброс снега на головы прохожим в центре Петербурга

Власти Санкт-Петербурга наложили штраф на ООО «НДМ», чьи сотрудники убирали снег в крыши жилого дома на Лиговском проспекте, не огородив тротуар во время работ. Сумму взыскания в администрации Фрунзенского района не уточнили, указав, что она «достаточно внушительная».

«Ответчик — ООО "НДМ" наказан, проведена проверка, внеочередной инструктаж. Выписали штраф, его размер — достаточно внушительный. Также начальнику участка Жилкомсервиса №1 Фрунзенского района вынесен выговор, будет лишение премии, поэтому последствия самые серьезные»,— приводит издание 78.ru слова пресс-секретаря администрации Фрунзенского района Михаила Калинина. Он также отметил, что в течение зимы подобные инциденты «не должны повториться».

Об инциденте у дома № 175 на Лиговском проспекте очевидцы сообщали накануне, 13 декабря. Коммунальщики скидывали снег с крыши прямо на головы прохожим, лишь изредка проверяя, куда он падает, при этом территория у здания не была огорожена даже лентой, а сами рабочие находились на крыше без страховки. Пострадавших из-за действий сотрудников не было.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном перечислили районы Петербурга, убранные от снега хуже всего.

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