Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов об изготовлении оружия

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предлагает блокировать сайты с информацией о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов и оружия. Под блокировку также попадут сайты с информацией о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.

Соответствующие поправки собираются внести в ст. 151 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в ст. 4 закона «О СМИ». Законопроект подготовили более 380 депутатов Госдумы. Его внесли в Госдуму 8 декабря.

Олеся Павленко