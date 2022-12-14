Реальная зарплата в Петербурге упала на 2,7% за год

По итогам первых девяти месяцев 2022 года уровень реальной заработной платы в Санкт-Петербурге снизился на 2,7% по сравнению с 2021 годом, сообщила первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения города Елена Замышляева.

«В сравнении с инфляций до 2022 года реальная зарплата у нас демонтировала позитивную динамику. По текущему 2022 году мы видим отрицательную динамику, меньше 100%. Вместе с этим надеемся, что по итогу года мы на что-то положительное выйдем»,— сказала госпожа Замышляева на пресс-конференции (цитата по «РБК Петербург»).

Снижение реальной зарплаты в текущем году произошло впервые за семь лет. В 2015 году сокращение уровня заработка у горожан составило 7,5%. При этом номинальная зарплата за январь-сентябрь 2022 года у петербуржцев выросла на 10,9% и составила 81,5 тыс. рублей до вычета налогов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что медианная зарплата в Петербурге превысила 64,5 тыс. рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте