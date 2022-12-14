Грузовые терминалы Ростова-на-Дону показали двукратный рост по приему и отправке контейнеров

На Северо-Кавказской железной дороге сегодня созданы все условия для обеспечения работы внутренних контейнерных терминалов. Об этом шла речь на прошедшем 14 декабря в Ростове-на-Дону круглом столе, участники которого обсудили тенденции развития грузоперевозок на Юге России в условиях санкций и ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрея Бойко

Фото: Андрея Бойко



Как отметила заместитель начальника Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Ольга Чебанова, объем переработки контейнеров на грузовых терминалах Ростова-на-Дону по итогам 11 месяцев вырос вдвое. При этом на станции Ростов-Товарный рост составил 63% (переработано 31 тыс. ДФЭ), а на станции Ростов-Западный – более чем в 7 раз (13 тыс. ДФЭ).

В направлении станций Восточного полигона, включая Батарейную (Иркутск), Новосибирск-Восточный и Владивосток, возросли перевозки зерновых грузов, продовольственных товаров, продуктов перемола и химикатов. Положительная динамика отмечается в погрузке промтоваров народного потребления, нефти и нефтепродуктов. Новым направлением поставок продовольственных товаров стал Китай, в сообщении с которым объем перевозок в текущем году составил 0,7 тыс. ДФЭ.

По словам и.о. начальника Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Сергея Окипнего, в связи с ростом объемов в ближайшее время развитие грузовых терминалов донской столицы будет продолжено.

Так, на станции Ростов-Товарный в следующем году планируется оборудовать центр обслуживания клиентов, работающий в режиме «одного окна».

На станции Ростов-Западный будет открыта зона таможенного контроля, что позволит увеличить объем работы за счет организации приема и отправки таможенных грузов в составе контейнерных поездов, поступающих с Восточного полигона.

В начале декабря здесь уже презентовали центр обслуживания клиентов, где теперь можно оформить полный пакет документов – от момента заключения договора до оплаты услуг. Ранее для этого необходимо было посетить дополнительный офис.

Кроме того, отремонтирована одна из платформ, используемая для приема и перевалки грузов, а также обновлены объекты инфраструктуры.

Благодаря комплексному взаимодействию структурных подразделений Северо-Кавказской железной дороги обновленный терминал готов оказывать грузовые и экспедиторские услуги предприятиям Юга России.

В ходе встречи ее участники также поделились опытом оптимизации логистики, планирования маршрутов доставки грузов и расширении использования цифровых инструментов.

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"