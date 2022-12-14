В Краснодаре число снегоуборочной техники увеличат до 223 единиц

В Краснодаре в случае необходимости для уборки снега привлекут до 223 единиц спецтехники. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

В штатном режиме к уборке снега и расчистке гололеда подготовлены 43 единицы техники и заготовлено 11 тыс. тонн противогололедных материалов.

«Поручил еще раз проверить состояние всей техники, чтобы в любой момент она была готова к работе на 100%»,— говорится в сообщении.

Дополнительная техника может быть привлечена из резерва строительных организаций, городских предприятий, обслуживающих федеральные и региональные дороги, и других компаний.

Ранее для обработки улиц от наледи и снега в Краснодаре разместили 2,2 тыс. контейнеров противогололедных материалов. Для уборки снега на остановках и в подземных переходах задействуют 670 человек в смену и 34 единицы спецтехники.

Анастасия Донскова

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