В Краснодаре число снегоуборочной техники увеличат до 223 единиц

В Краснодаре в случае необходимости для уборки снега привлекут до 223 единиц спецтехники. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.
В штатном режиме к уборке снега и расчистке гололеда подготовлены 43 единицы техники и заготовлено 11 тыс. тонн противогололедных материалов.
«Поручил еще раз проверить состояние всей техники, чтобы в любой момент она была готова к работе на 100%»,— говорится в сообщении.
Дополнительная техника может быть привлечена из резерва строительных организаций, городских предприятий, обслуживающих федеральные и региональные дороги, и других компаний.
Ранее для обработки улиц от наледи и снега в Краснодаре разместили 2,2 тыс. контейнеров противогололедных материалов. Для уборки снега на остановках и в подземных переходах задействуют 670 человек в смену и 34 единицы спецтехники.
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