Глава Краснодара поручил всем службам подготовиться к внештатным ситуациям в зимний период

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что первые дни декабря показали, что зима в этом году будет суровой. В связи с этим он поручил в зимний сезон максимально мобилизовать все службы, проверить свое оборудование, а также усилить работу по обеспечению антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы должны быть готовы к любым внештатным ситуациям. И не допустить случаи того, чтобы жители остались без воды, тепла или электричества из-за аварий на сетях. Тем более во время новогодних выходных. Заслушал доклады, но словам верить не намерен. Оценку дадут жители по итогам зимнего периода»,— отметил Евгений Наумов.

Замглавы города Владимир Архипов отметил, что для расчистки и обработки дорог подготовили 212 единиц спецтехники. Кроме того, для обработки 8,3 млн кв. м дорог задействуют около 11 тыс. тонн противогололедных материалов.

На остановках и подземных пешеходных переходах будут убирать снег 34 единицы техники и около 670 человек в смену из мусороуборочной компании. Они заготовили более 2 тыс. тонн песко-соляной смеси. На территории Краснодара разместили около 2250 контейнеров с противогололедными материалами.

Начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин отметил, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций в Краснодаре проходят учения, которые помогают отработать взаимодействие всех структур. Представители ресурсоснабжающих компаний подчеркнули, что уже сформировали на зиму аварийные бригады и во всех организациях провели учения. Кроме того, были решены проблемы с поставкой импортных изделий.

Татьяна Ручкина

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