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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 14 декабря

Яркие кадры среды

Блокада дороги в Перу, парад движения «Хамас» в Газе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Куско, Перу. Автомобилисты наказывают водителя, отказавшегося от участия в акции против нового президента Перу Дины Болуарте

Куско, Перу. Автомобилисты наказывают водителя, отказавшегося от участия в акции против нового президента Перу Дины Болуарте

Фото: Reuters / Alejandra Orosco

Страсбург, Франция. Мужчина идет по заснеженному двору Европарламента

Страсбург, Франция. Мужчина идет по заснеженному двору Европарламента

Фото: Reuters / Yves Herman

Сектор Газа. Члены палестинского движения «Хамас» участвуют в параде в честь 35-летия его основания

Сектор Газа. Члены палестинского движения «Хамас» участвуют в параде в честь 35-летия его основания

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты возле пограничной стены после пересечения реки Рио-Браво

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты возле пограничной стены после пересечения реки Рио-Браво

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Токио, Япония. Чайки взлетают над набережной Одайба

Токио, Япония. Чайки взлетают над набережной Одайба

Фото: Reuters / Issei Kato

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Куско, Перу. Автомобилисты наказывают водителя, отказавшегося от участия в акции против нового президента Перу Дины Болуарте

Фото: Reuters / Alejandra Orosco

Страсбург, Франция. Мужчина идет по заснеженному двору Европарламента

Фото: Reuters / Yves Herman

Сектор Газа. Члены палестинского движения «Хамас» участвуют в параде в честь 35-летия его основания

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты возле пограничной стены после пересечения реки Рио-Браво

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Токио, Япония. Чайки взлетают над набережной Одайба

Фото: Reuters / Issei Kato

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