Фото дня: 14 декабря

Блокада дороги в Перу, парад движения «Хамас» в Газе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Куско, Перу. Автомобилисты наказывают водителя, отказавшегося от участия в акции против нового президента Перу Дины Болуарте Фото: Reuters / Alejandra Orosco Страсбург, Франция. Мужчина идет по заснеженному двору Европарламента Фото: Reuters / Yves Herman Сектор Газа. Члены палестинского движения «Хамас» участвуют в параде в честь 35-летия его основания Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты возле пограничной стены после пересечения реки Рио-Браво Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Токио, Япония. Чайки взлетают над набережной Одайба Фото: Reuters / Issei Kato Следующая фотография 1 / 5 Куско, Перу. Автомобилисты наказывают водителя, отказавшегося от участия в акции против нового президента Перу Дины Болуарте Фото: Reuters / Alejandra Orosco Страсбург, Франция. Мужчина идет по заснеженному двору Европарламента Фото: Reuters / Yves Herman Сектор Газа. Члены палестинского движения «Хамас» участвуют в параде в честь 35-летия его основания Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa Эль-Пасо, США. Мексиканские мигранты возле пограничной стены после пересечения реки Рио-Браво Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Токио, Япония. Чайки взлетают над набережной Одайба Фото: Reuters / Issei Kato