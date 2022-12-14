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«Даже в непростых условиях Нижний Новгород увеличивает инвестиции»

Председатель бюджетной комиссии гордумы Марк Фельдман о бюджете Нижнего Новгорода

— Планируем, что доходы Нижнего Новгорода в 2023 году вырастут по сравнению с первоначальными планами 2022 года на 4 млрд руб., до 48,6 млрд руб. Собственные доходы составят 23 млрд руб. (+18% к уровню 2022 года.– «Ъ-Приволжье»). Несмотря на все сложности мировой, российской и региональной экономики, динамика роста собственных доходов в 2023 году остается на уровне, который мы продемонстрировали в 2022 году.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Межбюджетные трансферты составят 25,5 млрд руб. – это всего лишь на 600 млн руб. ниже, чем в 2022 году. Но эта цифра справедлива по отношению к началу текущего года, она не включает средств на строительство новых станций метрополитена, которые вдвое увеличат объем поступлений. Пока в бюджет не включены средства федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды», а это еще порядка 1 млрд руб. И пока, к сожалению, снижен на 500 млн руб. объем средств на содержание общественных пространств. Учитывая наши взаимоотношения с областным бюджетом, полагаю, необходимый объем финансирования социально значимых расходов будет направлен на нужды муниципалитета.

Расходы бюджета в 2023 году составят почти 51 млрд руб., что на 6,3 млрд руб. больше, чем показатели текущего года. Важно, что инвестиционные расходы в сравнении с прошлым годом вырастут как минимум на 2 млрд руб.

Когда мы даже в непростых условиях находим возможность не только выделить инвестиции, но и увеличить их, говорит о важном, системном и перспективном подходе.

Это вложения не только в нас, но и в город, детей и внуков. Это принципиально важная позиция. И мы слышим реакцию нижегородцев: город в хорошем смысле не только серьезно изменился, но и меняется каждый день.

Записал Владимир Зубарев

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