Орловские власти покупают 69 единиц дорожной техники за 449 млн рублей

В 2022 году орловские власти планируют закупить 69 единиц дорожно-строительной техники общей стоимостью 449,2 млн рубл. По сообщению пресс-службы облправительства, это самая большая закупка техники за последние пять лет.

По данным на 14 декабря, производственная база ГУП ОО «Дорожная служба» уже пополнилась 51 единицей техники. Среди них 24 грейдера, 15 тракторов, восемь погрузчиков, по два экскаватора и комбинированные дорожные машины (КДМ), а также различное навесное оборудование.

В облправительстве отметили, что за счет сложившейся экономии при закупке этой техники было принято решение приобрести 13 дополнительных единиц — восемь навесных косилок, два тротуарных катка и три единицы быстросъемного пескоразбрасывающего оборудования для (КДМ).

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Александр Прытков

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